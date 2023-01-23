Про це зазначила пресслужба Міністерства.
Так, понад 400 військовослужбовців візьмуть участь у комплексних тактичних навчаннях із виконанням бойових стрільб.
Тактичні заняття з переміщенням військової техніки проходитимуть на полігонах усіх військових гарнізонів і мають на меті оцінити спроможності та практичні навики військових.
Згідно зі сценарієм, офіцери, сержанти та солдати також виконуватимуть інші навчальні завдання, такі як надання першої медичної допомоги в реальних умовах, навчання протихімічного захисту тощо.
У відомстві зауважили, що навчання проводитимуть відповідно до плану підготовки армії Молдови на 2023 рік і не мають відношення до безпекової ситуації в регіоні.
Раніше Молдова звернулася до союзників із проханням зміцнити її можливості протиповітряної оборони на тлі широкомасштабної війни Росії проти України.
Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також розраховуємо отримати декілька з них”, – заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю Reuters.
Також вона зазначила, що військовий бюджет країни збільшено, і що уряд веде переговори з ЄС про системи протиповітряної оборони, також веде переговори на двосторонній основі з союзниками. Вона сказала, що відчуває, що країна в безпеці, враховуючи опір України Росії.
Варто зауважити, що Молдова звинуватила Москву в спробі використати свій вплив на сепаратистський рух у переважно російськомовному Придністров’ї, щоб дестабілізувати решту переважно румуномовної країни.
Крім цього, 5 грудня, у Молдові заявили, що поблизу міста Бричани прикордонники виявили збиту російську ракету. Ракети виявили у фруктовому саду. Місто знаходиться неподалік українського кордону. Вибухонебезпечний предмет виявив прикордонник.
- Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови тимчасово зупинила дію ліцензії на мовлення шести телеканалів через поширення “некоректної” інформації про події у Молдові та широкомасштабну війну в Україні.
- Президентка Молдови Мая Санду попередила, що позбавлятиме громадянства жителів країни, які воюватимуть за РФ у її війні проти України.
- У Молдові відповіли Путіну, що самостійно вирішуватимуть, де зберігати газ. Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця прокоментувала слова президента РФ Володимира Путіна, який заявив про своє нерозуміння, чому країна зберігає резерви газу в Україні.