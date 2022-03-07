Вище військове керівництво РФ дає пряму вказівку армії розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же "карт-бланш на розстріл" виданий і щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей.

Про це СБУ повідомив один із російських загарбників, якого підстрелили свої.

Як зазначив полонений, у перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, котрі намагалися виїхати, розстрілювали.

Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці.

За словами полоненого, їхні колеги не оцінили такого прояву гуманності та відкрили вогонь по своїх. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги.

Він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки.

Наразі поранений російський солдат – важливий свідок звірств загарбників, які документують слідчі СБУ і будуть передані до суду.