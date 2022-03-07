Про це СБУ повідомив один із російських загарбників, якого підстрелили свої.
Як зазначив полонений, у перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, котрі намагалися виїхати, розстрілювали.
Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці.
За словами полоненого, їхні колеги не оцінили такого прояву гуманності та відкрили вогонь по своїх. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги.
Він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки.
Наразі поранений російський солдат – важливий свідок звірств загарбників, які документують слідчі СБУ і будуть передані до суду.
“Розплата за війну в Україні неминуча! І такою ж неминучою є наша перемога!”, – йдеться у повідомленні відомства.
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