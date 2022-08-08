У новому звіті оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute зазначили, що у російській зброї, вилученій під час бойових дій в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Зараз РФ працює над пошуком нових маршрутів для забезпечення доступу до західних мікросхем.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

З початку повномасштабної війни українські військові захопили або витягли з поля бою неушкоджену або частково пошкоджену російську зброю. Згідно з дослідженням, яким поділилися з Reuters, 27 зразків російської зброї, яку виявили на території України, починаючи від крилатих ракет і закінчуючи системами протиповітряної оборони, базуються переважно на західних компонентах.

Близько двох третин компонентів виготовлено американськими компаніями. Продукція, вироблена американськими Analog Devices і Texas Instruments, становила майже чверть усіх західних компонентів зброї.

Інші компоненти надійшли від компаній з таких країн, як Японія, Південна Корея, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди.

“Російська зброя, яка критично залежить від західної електроніки, призвела до загибелі тисяч українців”, — наголосив Reuters фахівець з наземних військових дій RUSI Джек Уотлінг.

Попри те, що багато іноземних компонентів містяться в повсякденних побутових товарах, таких як мікрохвильові печі, які не підпадають під експортний контроль, RUSI вважає, що посилення експортних обмежень і правозастосування може ускладнити для РФ поповнення свого арсеналу, наприклад крилатих ракет.

Так, ракета Х-101, яку використовували для завдання ударів по українських містах, мала 31 мікросхему західного виробництва, зокрема американської корпорації Intel і компанії Xilinx.

З 450 виявлених західних компонентів понад 80 перебували під експортним контролем США, принаймні з 2014 року.

У відповідь на запитання про те, як їхні деталі опинилися в російській зброї, компанії заявили, що дотримуються торговельних санкцій і припинили продавати компоненти в РФ.

Так, Analog Devices заявила, що компанія закрила свій бізнес у РФ та наказала дистриб’юторам припинити постачання в країну. Texas Instruments заявила, що дотримується всіх законів у країнах, де вони працюють, і що частини, знайдені в російській зброї, були розроблені для комерційної продукції. Intel заявила, що “не підтримує та не допускає використання продуктів для порушення прав людини”. Infineon заявила, що “глибоко стурбована”, якщо її продукти використовуються для цілей, для яких вони не призначені. AMD заявила, що суворо дотримується всіх глобальних законів про експортний контроль.

Компанії, які експортують запчастини, зобов’язані здійснювати належну перевірку, щоб переконатися, що вони не надсилаються російським військовим або для кінцевого військового використання.

Висновки розслідування показують, що російські військові все ще залежать від іноземних мікросхем для всього, від тактичних радіостанцій до безпілотників і високоточних боєприпасів далекої дії, і що західні уряди не поспішали обмежувати доступ РФ до цих технологій, особливо після вторгнення президента РФ Путіна в Крим у 2014 році.

У звіті зауважили, що РФ зараз працює над пошуком нових маршрутів для забезпечення доступу до західних мікрочіпів. За даними RUSI, багато компонентів продаються через дистриб’юторів, що працюють в Азії, наприклад у Гонконзі, який є воротами для електроніки, що потрапляє до російської армії або компаній, що діють від її імені.

Тож російська армія може бути назавжди ослаблена, якщо західні уряди посилять експортний контроль, зуміють закрити таємні мережі закупівель у країні та завадять виробництву чутливих компонентів у державах, які підтримують РФ, повідомляє аналітичний центр.