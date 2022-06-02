Російська армія взяла під контроль більшість районів стратегічно важливого міста Сєвєродонецьк Луганської області, бої за яке йдуть протягом тижнів. Водночас головна дорога, що веде до міста залишається під українським контролем, тоді як РФ намагається досягти сталої локальної переваги, концентруючи велику кількість артилерії.

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані воєнної розвідки.

Під час штурму міста російські підрозділи зазнали втрат. Форсування річки Сіверський Донець, що є природною перешкодою на лінії наступу ЗС РФ, є вкрай важливим для російських сил, щоб після встановлення контролю над Луганською областю змістити увагу на сусідню Донецьку область.

У Лондоні вказали на два потенційні місця перетину річки — між Сєвєродонецьком та сусіднім Лисичанськом, а також поблизу нещодавно захопленого міста Лиман.

“В обох місцях лінія річки, ймовірно, все ще контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости”, – зазначили у британському Міноборони.

Там вважають, що російській армії знадобиться “хоч би коротка тактична пауза” для передислокації до переправ через річку та подальшого просування вглиб Донецької області, де зайняли оборону підрозділу ЗСУ. Така пауза може призвести до втрати імпульсу, який російські збройні сили створили у цьому районі за останній тиждень, вважають у британському оборонному відомстві.