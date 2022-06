Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані воєнної розвідки.

Під час штурму міста російські підрозділи зазнали втрат. Форсування річки Сіверський Донець, що є природною перешкодою на лінії наступу ЗС РФ, є вкрай важливим для російських сил, щоб після встановлення контролю над Луганською областю змістити увагу на сусідню Донецьку область.

У Лондоні вказали на два потенційні місця перетину річки — між Сєвєродонецьком та сусіднім Лисичанськом, а також поблизу нещодавно захопленого міста Лиман.

Там вважають, що російській армії знадобиться “хоч би коротка тактична пауза” для передислокації до переправ через річку та подальшого просування вглиб Донецької області, де зайняли оборону підрозділу ЗСУ. Така пауза може призвести до втрати імпульсу, який російські збройні сили створили у цьому районі за останній тиждень, вважають у британському оборонному відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Cgie1d3GJa

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oC4NSGhSQT

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 2, 2022