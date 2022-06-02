Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані воєнної розвідки.
Під час штурму міста російські підрозділи зазнали втрат. Форсування річки Сіверський Донець, що є природною перешкодою на лінії наступу ЗС РФ, є вкрай важливим для російських сил, щоб після встановлення контролю над Луганською областю змістити увагу на сусідню Донецьку область.
У Лондоні вказали на два потенційні місця перетину річки — між Сєвєродонецьком та сусіднім Лисичанськом, а також поблизу нещодавно захопленого міста Лиман.
“В обох місцях лінія річки, ймовірно, все ще контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости”, – зазначили у британському Міноборони.
Там вважають, що російській армії знадобиться “хоч би коротка тактична пауза” для передислокації до переправ через річку та подальшого просування вглиб Донецької області, де зайняли оборону підрозділу ЗСУ. Така пауза може призвести до втрати імпульсу, який російські збройні сили створили у цьому районі за останній тиждень, вважають у британському оборонному відомстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 June 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Cgie1d3GJa
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oC4NSGhSQT
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 2, 2022
- Нагадаємо, станом на початок 99-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, найактивніші наступальні дії ворога тривають у Донецькій та Луганській областях. Окрім цього, окупанти завдають ракетних та артилерійських ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в інших українських регіонах.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня оголосив про передачу Україні озброєння та техніки на $700 мільйонів. Це вже одинадцяте вилучення, котре є частиною додаткових асигнувань у розмірі $40 мільярдів.
- У РФ поховали російського генерал-майора у відставці льотчика-аса Канамата Боташова. Офіційно деталі його смерті не розкриваються, але повідомлялося, що він загинув в українському небі.
- Станом на 99-ту добу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти продовжують зазнавати втрат. За оновленими даними, з 24 лютого 2022 року українські військові ліквідували 30 850 російських окупантів.