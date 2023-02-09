Жодних стратегічних завдань та цілей, які президент Росії Володимир Путін оголошував на початку повномасштабного вторгнення в Україну – не досягнуто.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в етері національного телемарафону.

За його словами, завдання російських військ окупувати схід та вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей до кінця березня — це суто пропагандистська задача, не обґрунтована у військовому сенсі.

Андрій Юсов розповів, що ворог залишається сильним та чисельним, також є значне поповнення живої сили. Натомість у Росії продовжують публічні суперечки між Кремлем і воєнно-політичним керівництвом.

“Ми живемо в умовах повномасштабної агресії та повномасштабного наступу з 24 лютого минулого року, і те, що зараз відбувається – це черговий етап ось цієї агресії. Тобто наступ для нас не новина, російські війська не зупиняли спроб наступальних дій, не було такої паузи, де б на фронті, майже по всій лінії зіткнення не велися актині бойові дії, зокрема й спроби наступу, і застосування абсолютно всього озброєння та всіх видів зброї”, – зазначив представник української розвідки.

А також підкреслив, що зараз триває черговий етап наступу РФ й головна мета російських військ – це схід, окупація українського Донбасу й вихід на адміністративні кордони.

Проте, за словами Андрія Юсова, для того, щоб відвертати увагу військових ЗСУ та розосереджувати українські війська, на інших напрямках також відбувається загострення, зокрема й на півдні, Запорізькій та Херсонській областях.

“Ворог розуміє, боїться, поспішає і враховує фактор постачання озброєнь від партнерів України та союзників, погодні умови, фактор підготовки українських Сил оборони та інші”, – пояснив представник української розвідки.

А також наголосив, що війна, яку веде Росія, Путін і власне російський народ, який підтримує цю війну — це війна геноцидного характеру. Андрій Юсов зауважив, що мирне населення — це одна з цілей Росії у війні: знищення, розпорошення, депортація і зрештою русифікація мирного населення.

“Ворог планує й надалі продовжувати терористичні ракетні атаки проти українського мирного населення й цивільної інфраструктури. Ракетний терор, на жаль, Путін буде продовжувати. Проте високоточного сучасного ракетного озброєння у росіян стало значно менше”, – підсумував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.