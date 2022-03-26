Про це сповістив Сергій Сухомлин.
Напад стався вранці. Після удару правоохоронці почали розслідування та успішно затримали двох коригувальників вогню, які передали РФ місцеперебування військової частини.
“Ракета влучила по цілі. Слава богу, більш-менш все добре. Відразу після ракетного удару зловили двох людей, у яких були фотографії об’єкта з усіх боків”, – заявив Сухомлин.
Також він закликав місцевих мешканців бути обачними та уважними, оскільки групи диверсантів все ще можуть знаходитися у Житомирі.
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