Збройні сили РФ почали створювати "загороджувальні загони" для того, аби запобігти втечі власних армійців, які відмовляються продовжувати воювати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати “загороджувальні загони” або “підрозділи блокування”.

Ці підрозділи погрожують розстрілювати власних солдатів, що відступають, з метою примусити їх до наступу. У розвідці нагадали, що такі загони використовувалися російськими військами в попередніх війнах.

“Останнім часом російські генерали, ймовірно, хотіли, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів. Можливо вони санкціонували стрілянину на ураження таких дезертирів після попередження. Генерали також, ймовірно, хочуть утримувати оборонні позиції до смерті” – зауважили у Міноборони Великої Британії.

А також наголосили, що тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ.

Зазначимо, що за даними звіту аналітиків Інституту вивчення війни, пропри те, що російські окупанти виводять деякі підрозділи з північно-західної частини Херсонської області, досі незрозуміло, чи будуть війська РФ боротися за місто Херсон.

Напередодні колаборант Кирило Стремоусов заявив, що російські війська “швидше за все підуть на лівий (східний) берег” річки Дніпро, закликаючи мирних жителів евакуюватися з міста Херсона “якнайшвидше”. Експерти зауважили, що російські війська продовжують готувати запасні позиції на лівому березі Дніпра, водночас продовжуючи створювати оборонні позиції на північний захід від міста Херсона та перекидати туди додаткові мобілізовані сили, попри заяву Стремоусова.