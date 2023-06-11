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Армія РФ втрачала одного солдата на кожні захоплені 48 см – у Міноборони Великої Британії про втрати росіян у Бахмуті

11 червня у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія втрачала одного солдата за кожні 48 см захопленої території в місті Бахмут Донецької області.

Неділя, 11 червня 2023, 20:18
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Джерело: пресслужба Міністерства оборони Великої Британії

У лютому 2022 року РФ, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів.

Натомість, зазначили у відомстві, в Бахмуті на кожні здобуті 48 см припадає один убитий або поранений російський військовий. З травня, просунувшись на 29 км, РФ втратила приблизно 60 тисяч солдатів.

Тепер в Бахмуті немає доступу до електроенергії та води, а проживає там лише 1% від довоєнної кількості мешканців.

Україна продовжує боротися далі”, – наголосили у дописі.

Раніше повідомляли, що серед Європейських урядів побутує інформація, що Росія втратила понад 20 тисяч військовослужбовців, половина з яких були найманцями ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, і понад 60 тисяч зазнали поранень. За даними США, цифра жертв російської армії може досягати 100 тисяч осіб.

Минулого тижня західні офіційні особи оприлюднили інформацію, що Бахмут – місто площею 16 квадратних миль із довоєнним населенням понад 73 тисяч осіб – коштував Кремлю одного солдата за кожне просування на 48 сантиметрів.

Один із високопосадовців прокоментував бої під Бахмутом, сказавши, що це нагадує Першу світову війну, “коли ми стали свідками хвиль піхоти, здебільшого не підтримуваними загальновійськовими підрозділами, що наступали на оборонні позиції і в багатьох випадках буквально скошувалися”.

Він додав, що масові втрати матимуть “колективний психологічний вплив на самі російські сили”, а також “вплинуть на суспільство РФ, як тільки стануть відомі цифри”.

Своєю чергою, Євген Пригожин відзначив, що половина “вагнерівців”, загиблих у Бахмуті, були російськими в’язнями, завербованими для участі у повномасштабній війні проти України. Він пояснив, що 99% його бойовиків залишили Бахмут і передали контроль основним російським військам.

Нагадаємо, за інформацією одного з західних посадовців, під час штурму міста Бахмут на Донеччині Росія втратила щонайменше 60 000 осіб.

Теги: Велика Британія, втрати російської армії, втрати росіян, дані, Міноборони Великої Британії, Бахмут

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