Армія РФ втрачала одного солдата на кожні захоплені 48 см – у Міноборони Великої Британії про втрати росіян у Бахмуті

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Великої Британії

У лютому 2022 року РФ, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів.

Натомість, зазначили у відомстві, в Бахмуті на кожні здобуті 48 см припадає один убитий або поранений російський військовий. З травня, просунувшись на 29 км, РФ втратила приблизно 60 тисяч солдатів.

In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.

But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.

Ukraine fights on.

