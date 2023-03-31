Анонсований взимку "великий наступ" росіян виявився "пшиком", проте їм вистачить ресурсів продовжувати війну у 2023 та, можливо, 2024 роках.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Черняка.

“Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий “великий наступ” обернувся для Росії “пшиком” – вони не отримали жодного значущого результату”, – заявив Андрій Черняк.

Зокрема, представник воєнної розвідки України додав, що зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, але отримані розвіддані дозволяють Збройним силам України вживати ефективних контрзаходів та завдавати російським окупантам максимальних втрат.

“Якщо говорити про інерційний сценарій, тобто такий, коли зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій, то наявних ресурсів у росіян вистачить на ведення конвенційної війни у 2023-му та, можливо, у 2024 році. Якщо ж посилити санкційний тиск, то критичні труднощі в держави-агресора розпочнуться раніше”, – зауважив Андрій Черняк.

А також зазначив, що навіть зараз вплив санкцій на воєнно-промисловий комплекс Росії є дуже відчутним. За його словами, зараз росіяни зазнають найбільших втрат за весь час війни, а їхнє виробництво не здатне компенсувати це через брак комплектуючих.