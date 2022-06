Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Росія використовує відставних співробітників, які зараз працюють підрядниками “Вагнера” для того, щоб виконати всі завдання щодо авіаційної підтримки російської армії. Це вказує на те, що російські ВПС намагаються підтримати повномасштабне вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажу.

“Ймовірно, це пов’язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії та її бойовими втратами” – зазначається у повідомленні міноборони Великої Британії.

Також повідомляється, що під час виконання своїх завдань російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання.

Це вказує на те, що літаки “Вагнера” є старішими моделями Су-25, і що російські ВПС не надають “Вагнеру” сучасне обладнання авіоніки.

Міністерство оборони Великої Британії нагадало, що нещодавно українські військові захопили пілота-найманця російського штурмовика Су-25, збитого 17 червня. Пілот зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії, який влаштувався на роботу військовим підрядником “Вагнера”.

