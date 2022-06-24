Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Росія використовує відставних співробітників, які зараз працюють підрядниками “Вагнера” для того, щоб виконати всі завдання щодо авіаційної підтримки російської армії. Це вказує на те, що російські ВПС намагаються підтримати повномасштабне вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажу.

“Ймовірно, це пов’язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії та її бойовими втратами” – зазначається у повідомленні міноборони Великої Британії.

Також повідомляється, що під час виконання своїх завдань російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання.

Це вказує на те, що літаки “Вагнера” є старішими моделями Су-25, і що російські ВПС не надають “Вагнеру” сучасне обладнання авіоніки.

Міністерство оборони Великої Британії нагадало, що нещодавно українські військові захопили пілота-найманця російського штурмовика Су-25, збитого 17 червня. Пілот зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії, який влаштувався на роботу військовим підрядником “Вагнера”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/eIX58Cf3Y2 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xtg5lc4TvO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 24, 2022

Довідка. Приватна військова компанія Вагнера, ПВК Вагнера – російська військова структура, яку комплектують найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі та під час повномасштабної війни проти України на стороні Росії, у Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, у Судані.