Станом на 17 грудня в Чорному, Азовському та Середземному морях на бойовому чергуванні знаходяться близько 20 ворожих кораблів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Відтак, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 9 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів. Натомість в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракет;

За даними ВМС ЗСУ за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 20 судна, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 25 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що в Україні триває 297-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 97 690 російських загарбників. Також від початку широкомасштабного вторгнення РФ українські захисники знищили 16 кораблів та катерів.