Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Відтак, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 9 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів. Натомість в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 72 ракет;
За даними ВМС ЗСУ за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 20 судна, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 25 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, що в Україні триває 297-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 97 690 російських загарбників. Також від початку широкомасштабного вторгнення РФ українські захисники знищили 16 кораблів та катерів.
- В Одеській області українські сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети “Онікс”.
- Станом на ранок 17 грудня 2022 року 450 дітей загинули та понад 863 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.