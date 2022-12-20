Армія Швейцарії виділить Державному секретаріату з питань міграції (SEM) додаткове житло та військовий персонал для заселення та забезпечення людей, які потребують притулку, зокрема для вимушено переміщених осіб з України.

Про це повідомляє Shengen Visa із посиланням на заяву Федеральної ради Швейцарії.

У повідомленні зазначається, що до кінця року Швейцарія очікує ще 75 тисяч звернень за захистом від українців та 24 тисячі від тих, хто шукає притулок.

У повідомленні зазначається, що Державний секретаріат з питань міграції спільно з армією з весни вже збільшили кількість місць розміщення з 5 тисяч до понад 9 тисяч ліжок і набрали додатковий персонал для догляду та охорони. Проте необхідні ще додаткові ресурси, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати розміщення та догляд за тими, хто шукає захисту та притулку, у найближчі місяці.

Крім того, очікується, що у середньостроковій перспективі Державний секретаріат з питань міграції (SEM) потребуватиме ще близько 3 тисяч додаткових ліжок. Відтак, армія надає близько 2 100 місць розміщення шляхом переміщення шкіл набору та кадрів, а також курсів підвищення кваліфікації, що означає, що ця потужність може бути додатково збільшена приблизно до 2 700 місць за допомогою відповідних заходів з ущільнення.

Розміщувати переселенців з початку 2023 року планують на військових базах у Фрайбурзі, Буре та Дюбендорфі. З лютого наступного року планується, що доступними будуть бази Тун та Санкт-Лузіштайг.

Зазначимо, що більшість із понад 500 тисяч українців, які через війну виїхали до Німеччини, відчувають себе там бажаними гостями, а близько 37 % висловили бажання оселитися у ФРН назавжди або на кілька років.

Окрім цього, 34% переселенців в Німеччині планують залишитися до завершення війни, тоді як 27% ще не визначилися. І лише близько 2% заявили, що мають намір виїхати протягом року.

В опитуванні взяли участь понад 11 тисяч українських переселенців, 80% з яких — жінки. Так, 17% респондентів працездатного віку виявилися вже працевлаштованими.

Проте, як свідчить опитування, українці у ФРН значно менше задоволені життям, ніж самі німці. Серед висловлених запитів — потреба в більшій підтримці, особливо у вивченні німецької мови, пошуку роботи, отриманні медичної допомоги та пошуку житла.

З початком повномасштабної війни РФ проти України Німеччина прийняла більше українців, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу, окрім Польщі.