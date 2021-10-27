Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Він додав, що прем’єр-міністр Абдалла Гамдок перебував під домашнім арештом у будинку генерала “для його ж безпеки”, але потім повернувся у свій дім.
Протести тривають другий день у столиці, Хартумі, дороги, мости та магазини закриті. Телефонні та інтернет-лінії працюють із перебоями.
Повідомляється, що з початку заворушень було вбито не менше 10 осіб.
Генерал сказав, що він розпустив цивільний уряд, заарештував політичних лідерів та оголосив надзвичайний стан, оскільки політичні групи налаштовували цивільних осіб проти сил безпеки.
- Як сповіщалось, 25 жовтня членів перехідного уряду Судану та інших цивільних лідерів було арештовано на тлі повідомлень про військовий переворот у країні. Зокрема, прем’єр-міністра Абдаллу Гамдока невідомі озброєні особи помістили під домашній арешт.
- Під час протестів проти військового перевороту в Судані загинули отримали поранення 140 людей, ще семеро – загинули.
- У Судані внаслідок військового перевороту скасували всі авіарейси. Водночас повітряний простір країни залишається відкритим.