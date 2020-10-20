Армія забезпечена та боєздатна лише у мріях президента, - Гончаренко

Про це Гончаренко написав на своєму Telegram-каналі.
“Сьогодні ми всі почули від Зеленського, що наша армія забезпечена та боєздатна. На жаль, вона забезпечена та боєздатна лише у мріях нашого президента”, – написав Гончаренко.
За словами нардепа, Зеленський “планомірно робить все, щоб у випадку наступу російських військ у нас не було ніякої можливості захищатись”.
Для підтвердження своїх звинувачень Гончаренко опублікував власні дані щодо забезпечення озброєнням української армії. Нардеп зазначив, що військові забезпечені деяким озброєнням на 10-15% потреб:
- ВОГ 25, ВОГ 25П (гранати до підствольних гранатометів) – забезпечення менш як 10%;
- ВОГ 17 (гранати для автоматичних гранатометів) – менше ніж 5%;
- міна 60 мм – менш як 20%;
- міна 120 мм – близько 30%;
- постріл для гармат МТ-12 “Рапіра” – близько 30%;
- постріл для гармат 2А36 – менше ніж 10%;
- постріл для гармати-гаубиці Д-20 – близько 20%;
- ракети Вільха, Смерч – близько 15%.
“Пане Зеленський, почитайте, будь ласка, статтю кримінального кодексу України про державну зраду. Ознайомтесь, вам буде дуже корисно”, – додав нардеп.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до Парламенту, у якому говорив про боротьбу з COVID-19, передвиборчу кампанію на місцевих виборах, складний 2020 рік та інше. В ході виступу Зеленський сказав, що українська армія є боєздатною та забезпеченою.