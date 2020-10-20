Армія забезпечена та боєздатна лише у мріях президента, - Гончаренко

Народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко спростував заяву президента Володимира Зеленського про те, що українська армія станом на 20 жовтня 2020 року забезпечена та боєздатна.

Про це Гончаренко написав на своєму Telegram-каналі.

“Сьогодні ми всі почули від Зеленського, що наша армія забезпечена та боєздатна. На жаль, вона забезпечена та боєздатна лише у мріях нашого президента”, – написав Гончаренко.

За словами нардепа, Зеленський “планомірно робить все, щоб у випадку наступу російських військ у нас не було ніякої можливості захищатись”.

Для підтвердження своїх звинувачень Гончаренко опублікував власні дані щодо забезпечення озброєнням української армії. Нардеп зазначив, що військові забезпечені деяким озброєнням на 10-15% потреб:

ВОГ 25, ВОГ 25П (гранати до підствольних гранатометів) – забезпечення менш як 10%;

ВОГ 17 (гранати для автоматичних гранатометів) – менше ніж 5%;

міна 60 мм – менш як 20%;

міна 120 мм – близько 30%;

постріл для гармат МТ-12 “Рапіра” – близько 30%;

постріл для гармат 2А36 – менше ніж 10%;

постріл для гармати-гаубиці Д-20 – близько 20%;

ракети Вільха, Смерч – близько 15%.

“Пане Зеленський, почитайте, будь ласка, статтю кримінального кодексу України про державну зраду. Ознайомтесь, вам буде дуже корисно”, – додав нардеп.