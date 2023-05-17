Литовські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще щонайменше 1000 до кінця 2023 року.

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас зазначив, що Латвія продовжує навчання українських військових у різних форматах: національному – з країнами Півночі (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія), в операції INTERFLEX UK та місії EUMAM Ukraine.

Очільник Міноборони Литви зауважив, що навчитися за короткий час – нелегко, але ці навички допоможуть українцям виконувати бойові завдання, координувати дії малих підрозділів, організовувати дії військ і батальйонів.

“Підтримка литовських інструкторів, яких тут близько 30, у навчанні українців є неоціненною”, – резюмував Арвідас Анушаускас.

У Німеччині понад 1000 українських військових одночасно готуються в межах “Місії Європейського Союзу з військової допомоги на підтримку України”, їх навчають інструктори з Литви, а також із Бельгії, Словенії, Норвегії та Німеччини.

“Я побував у Німеччині, де проходить “Місія Європейського Союзу з військової допомоги на підтримку України” з навчання українських військових. Це ще одна можливість виконати спільне завдання з одним із наших ключових союзників – німецькими військами. Підготовка українців є нашим пріоритетом, коли йдеться про міжнародні завдання. Ми не тільки передаємо знання, які, без сумніву, знадобляться в бою, але й отримуємо досвід. Ми будемо шукати шляхи збільшення та посилення підтримки цієї навчальної місії, особливо коли ми говоримо про довгострокову підтримку України”, – наголосив головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис під час візиту до Німеччини.

Військова підтримка України з боку Литви незабаром досягне 454 мільйонів євро. Військова підтримка Литви, крім військової підготовки, полягає в передачі військової техніки та обладнання, лікуванні та реабілітації українських воїнів, внесках до міжнародних фондів.