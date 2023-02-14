Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
За його словами, Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли.
Повідомляється, що Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів.
Федорово висловив подяку донорам UNITED24, завдяки яким придбали комплекси. “Ваша підтримка дуже важлива”, – наголосив міністр цифрової трансформації.
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