Збройні сили України отримали два безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3, які здатні долати до 2500 км, залітати в тил ворога та працювати, незважаючи на радіоелектронну боротьбу.

Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

За його словами, Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли.

Повідомляється, що Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів.

Федорово висловив подяку донорам UNITED24, завдяки яким придбали комплекси. “Ваша підтримка дуже важлива”, – наголосив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 лютого, у Норвегії ухвалили рішення про надання Україні 8 танків Leopard 2 і до 4 танків спеціального призначення.