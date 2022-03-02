Російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже відправляють курсантів військових училищ, оскільки в РФ закінчуються людські ресурси.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Українській армії здалася ціла рота курсантів другого курсу військового училища з Московської області. Це результат того, що ворог має великі втрати, існують проблеми з їжею та паливом. До того ж, російські командири добивають власних поранених солдатів. Тому окупанти станом на сьомий день війни втратили запал і зламалися психологічно.

“Зокрема, така інформація надходить із Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну проти України”, – додав Арестович.

Загарбники бояться авіаційних та артилерійських ударів Збройних сил України. Противник масово залишає зброю та техніку. Олексій Арестович зазначив, що скоро російські війська почнуть відмовлятися виконувати накази вищого керівництва.

Наразі перевіряється інформація, чи беруть білоруси участь в боях проти України. Як відомо, з теренів Білорусі надсилають техніку, російських окупантів та ведуть ракетні обстріли, але поки шо не підтвердили, чи погодився нелегітимний президент Олександр Лукашенко надати своїх людей. Радник керівника ОПУ наголосив, що з кожним днем для російських загарбників ситуація буде погіршуватися.