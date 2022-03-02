Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.
Українській армії здалася ціла рота курсантів другого курсу військового училища з Московської області. Це результат того, що ворог має великі втрати, існують проблеми з їжею та паливом. До того ж, російські командири добивають власних поранених солдатів. Тому окупанти станом на сьомий день війни втратили запал і зламалися психологічно.
“Зокрема, така інформація надходить із Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну проти України”, – додав Арестович.
Загарбники бояться авіаційних та артилерійських ударів Збройних сил України. Противник масово залишає зброю та техніку. Олексій Арестович зазначив, що скоро російські війська почнуть відмовлятися виконувати накази вищого керівництва.
Наразі перевіряється інформація, чи беруть білоруси участь в боях проти України. Як відомо, з теренів Білорусі надсилають техніку, російських окупантів та ведуть ракетні обстріли, але поки шо не підтвердили, чи погодився нелегітимний президент Олександр Лукашенко надати своїх людей. Радник керівника ОПУ наголосив, що з кожним днем для російських загарбників ситуація буде погіршуватися.
- Нагадаємо, станом на 2 березня, протягом шести днів російсько-української війни ворог втратив близько 5 840 особового складу.
- 1 березня на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники.
- В Україні кадирівці готувалися до вбивства президента Володимира Зеленського та топчиновників його адміністрації. Однак виявилося, що спецоперацію “злили” аноніми із російського ФСБ.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що Українська держава вже 147 годин бореться з російським вторгненням. За цей час характер подій дуже змінився.
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до солдатів РФ із пропозицією не воювати проти України та добровільно здаватись у полон. Натомість військовий країни-загарбника отримає амністію та 5 мільйонів російських рублів.