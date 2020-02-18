Про це Єрмак написав на своїй сторінці в Facebook.
“Те, що ця атака відбулася в п’яту річницю Дебальцевській трагедії – особливий цинізм. Глибоке співчуття родині загиблого. Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб вранці не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулися до своїх родин живими”, – написав він.
В той же час, за словами голови Офісу Президента, Україна робить все для того, щоб закінчити війну.
“Так, ми хочемо миру, але одночасно ми збільшуємо фінансування на армію і активно працюємо над підвищенням її обороноздатності. Так, ми йдемо шляхом переговорів, але одночасно і шляхом внутрішнього підсилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору” , – пише Єрмак.
- Сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку окупантів на Донбасі, назвавши її спробою зірвати мирний процес.
- Фракція “Європейської Солідарності” вимагає викликати сьогодні до Верховної Ради міністра оборони України Андрія Загороднюка та начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака в зв’язку з ескалацією ситуації на Донбасі.