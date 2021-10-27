Лідер державного перевороту в Судані, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявив, що військові у понеділок захопили владу, щоб запобігти "громадянській війні".

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Він додав, що повалений прем’єр-міністр Абдалла Гамдок перебував під домашнім арештом у будинку генерала “для його ж безпеки”, але потім повернувся у свій дім.

Протести тривають другий день у столиці, Хартумі, дороги, мости та магазини закриті. Телефонні та інтернет-лінії працюють із перебоями.

Повідомляється, що з початку заворушень було вбито не менше 10 осіб.

Генерал сказав, що він розпустив цивільний уряд, заарештував політичних лідерів та оголосив надзвичайний стан, оскільки політичні групи налаштовували цивільних осіб проти сил безпеки.