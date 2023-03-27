Міністр оборони України Олексій Резніков спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським та десантниками показав нове поповнення в наших армованих підрозділах. Серед яких, зокрема Challengers від Великої Британії, Strykers і Cougars від США та Marders від Німеччини.

Про це глава Міноборони зазначив у Facebook.

Резніков зауважив, що ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною, що увесь цивілізований світ перезавантажиться і врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу РФ. Констатувавши, що за цей рік все змінилося — Україна змінила світ.

Глава Міноборони певний, що саме стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе.

І ми вже перемагаємо. Адже “спецоперація” орків йде “за планом” — вони риють окопи й намагаються укріплюватись. В своїх головах вони вже змінили парадигму з “ми друга армія світу і ми вас переможемо за три дні” на “треба переходити в оборону”. Так, пройдено великий шлях. І багато ще попереду. Всі наші міста будуть звільнені і ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані у 1991 році”, – йдеться у дописі міністра.

Ця нова техніка, зазначив Резніков, складе добру компанію своїм “побратимам” на полі бою. А переваги техніки партнерів відчують на собі російські окупанти завдяки нашим військовим.

Глава відомства поділився, що особистого “пілотував” Challengers, резюмувавши, що “навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі”.

Тож, в сухому залишку: наш “військовий зоопарк” розширюється. А до “бойових кицьок” долучився “слон”. Саме так прозвали Challenger наші десантники”, – додав він.

Зауважимо, приблизно через два місяці після того, як німецький уряд вирішив постачити танки Leopard 2, Німеччина передала їх Україні.