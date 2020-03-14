Американський актор і продюсер, а також колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер на тлі спалаху захворювання на короновірус показав, як правильно мити руки.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Шварценеггер наголосив, що руки слід мити мінімум 20 секунд. Він додав, що миє їх щонайменше 50 разів на день.

“Ви кладете трохи (мила, – ред.), потім миєте дуже, дуже ретельно, добре? Ви бачите? Потім я роблю ось так, потім роблю ось так. Тоді я тру тут, потім тут, а потім миємо пальці. Ось як ми миємо руки. Ви миєте їх протягом 20 секунд, мінімум. Кожен повинен зробити це. Кожен повинен мити руки не менше 20 секунд. Я роблю це багато разів. Я мию руки мінімум 50 разів на день. Все, що я роблю, я мию руки знову і знову, знову і знову”, – сказав він.

Після чого актор звернувся до свого собаки:

“Тепер, коли я торкаюся до тебе, ти не заразишся вірусом”.

I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 Опубликовано Arnold Schwarzenegger Пятница, 13 марта 2020 г.