Про це Кличко написав у Facebook.

“Друзі! Кілька днів тому моєму другові Арні зробили операцію на серці. Поставили новий аортальний клапан. Але він сильний і переможець! Почувається добре. І стежить за подіями в Україні”, – зазначив він.

Також він Кличко прикріпив листівку від Шварценеггера, з результатами екзит-пол і підписом “Віталій, вітаю. Я так пишаюся тобою. З найкращими побажаннями, твій друг, Арнольд”.