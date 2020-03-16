Відповідне відео він опублікував в Facebook.
“Дуже важливо залишатися вдома … Ми не виходимо з дому, ми не ходимо в ресторани, ми не робимо нічого такого, як раніше. Ми просто їмо і проводимо гарно час разом з Віскі та Лулу”, – сказав Шварценеггер, при цьому годуючи морквою в своєму будинку поні Віскі та осла Лулу.
Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together.
Опубліковано Arnold Schwarzenegger Неділя, 15 березня 2020 р.
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