Відповідне відео він опублікував в Facebook.

“Дуже важливо залишатися вдома … Ми не виходимо з дому, ми не ходимо в ресторани, ми не робимо нічого такого, як раніше. Ми просто їмо і проводимо гарно час разом з Віскі та Лулу”, – сказав Шварценеггер, при цьому годуючи морквою в своєму будинку поні Віскі та осла Лулу.