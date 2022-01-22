Американський політик, актор та колишній спортсмен Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі (США).

Про це повідомляє видання Рeople.

Позашляховик знаменитості перекинувся на інший автомобіль, водій якого постраждав.

“Арнольд вів позашляховик Yukon, коли він зіткнувся з червоним Prius. Його позашляховик почав перевертатися та опинився на даху Prius”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії актор не постраждав і почувається добре, а ось жінку в іншому автомобілі швидка відвезла до найближчої лікарні. Повідомляється, що жінка має серйозну травму голови.

За словами очевидців, зіткнення було настільки сильним, що у позашляховику Шварценеггера спрацювали подушки безпеки.

Повідомляють, що Шварценеггер стурбований станом водійки Prius та хоче побачитися з нею.

Винуватцем аварії, за попередніми даними, був колишній губернатор Каліфорнії: він проїхав на червоний сигнал світлофора.