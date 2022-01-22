Про це повідомляє видання Рeople.
Позашляховик знаменитості перекинувся на інший автомобіль, водій якого постраждав.
“Арнольд вів позашляховик Yukon, коли він зіткнувся з червоним Prius. Його позашляховик почав перевертатися та опинився на даху Prius”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії актор не постраждав і почувається добре, а ось жінку в іншому автомобілі швидка відвезла до найближчої лікарні. Повідомляється, що жінка має серйозну травму голови.
За словами очевидців, зіткнення було настільки сильним, що у позашляховику Шварценеггера спрацювали подушки безпеки.
Повідомляють, що Шварценеггер стурбований станом водійки Prius та хоче побачитися з нею.
Винуватцем аварії, за попередніми даними, був колишній губернатор Каліфорнії: він проїхав на червоний сигнал світлофора.
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