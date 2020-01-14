Про це повідомили в прес-службі міністерства внутрішніх справ України.

За інформацією прес-служби, зустріч відбулася за ініціативи матері загиблої — Ірини Камінської. Під час зустрічі Аваков проінформував потерпілу сторону про хід справи.

“Тим, хто “замовив” мою дочку, не дає спокою незалежність України. Тому дуже важливо знайти цих людей. Протягом двох років МВС та Національна поліція України займались справою. Те, що я почула сьогодні, запевнило мене, що слідство працює в правильному напрямку і що ніхто не дасть спуску цим людям, всі винні будуть покарані. Для Аміни було дуже важливо служити бійцем-добровольцем у складі підрозділу МВС. Поки ми пам’ятаємо наших героїв, країна має право на існування”, — цитують Камінську в МВС.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня 2017 року за Києвом на залізничному переїзді розстріляли автомобіль з Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою. Окуєва загинула від пострілу в голову, а її чоловік отримав поранення в ногу.

Повідомлялося, що Аміну Окуєву поховали в Дніпрі за мусульманськими звичаями. Поліція Київської області за фактом вбивства Аміни Окуєвої відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство, яке розцінюється як замовне.