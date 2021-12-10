Про це Яценюк розповів в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

“На початку.. був коментар про те, що “дуже прикро, що доля України вирішується Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією”. Я категорично хочу не погодитись з таким коментарем з тієї простої причини, що в першу чергу не можна ставити США на один рівень з Росією. Сполучені Штати Америки роблять все, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність”, – заявив Яценюк.

Політик наголосив, що це росіяни напали на Україну, і що саме американці — ті, хто зараз допомагає Україні. Він сказав, що нинішня війна – це питання виживання України.

“Росіяни мають дуже чітку мету: вони мають за мету забрати всю Україну та знищить українську державність. В межах цієї війни фактично Україна бореться проти російської агресії не одна. Вона бореться разом із зовнішнім світом”, – стверджує Арсеній Яценюк.

Він також заявив, що про жодну зраду з боку США не йдеться. І Сполучені Штати, і їх президент Джо Байден довели це. Зокрема, президент США здобув на етапі загострення конфлікту з Росією велику дипломатичну перемогу. Він сконсолідував весь світ. Адже саме Байден дзвонив всім лідерам ЄС і відправляв директора ЦРУ до Москви.

“Байден і вся американська машина по факту била в дзвони, розуміючи, що якщо вчинити так, як поступили у 2014 році, коли по факту не змогли зупинити Росію – то Росія піде далі. Я думаю, що американська адміністрація зробила висновки з 2014 року”, – заявив колишній прем’єр.

Арсеній Яценюк згадав, як за адміністрації Трампа Україні відмовили у постачанні летальної зброї зі США, та і представники Німеччини ставилися досить скептично щодо такої допомоги Україні.

“США показали, що вони залишилися лідером вільного світу. США показали, що вони сконсолідували повністю всю підтримку Заходу на боротьбу за українську незалежність проти російської військової агресії. США чітко сказали Путіну, що так, як в 14 році більше не буде – будуть введені й економічні, й інші санкції. Жодної поступки з боку США на користь Путіна не відбулося; США заявили, що питання членства України в НАТО — це питання України й НАТО, а не Путіна. Хоч зрозуміло, що сам Путін почав цю ескалацію, щоб отримати якісь дивіденди – щоб отримати поступки, щоб “натиснути” на західний світ, і продемонструвати, що Західний світ слабкий, – наголошує Яценюк.

Він також додав, що не можна недооцінювати Путіна – за словами Арсенія Яценюка, він перебуває в певній пастці:

“З одного боку, він побачив, що ніхто Україну не здав і здавати не збирається. З іншого боку, це те, що сказав міністр Полторак — він вичікує. Він буде накопичувати сили та буде думати коли та як вдарити наступний раз. І тут треба покладатися на Західну підтримку, звичайно, але основне – покладатися на українську армію та на український народ, які в 14 році довели, що ми боремося за незалежність, і які доводять всьому світу – ми країну росіянам не віддамо”, – резюмував політик.