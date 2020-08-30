Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського Безпекового Форуму, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк закликав західних партнерів створити спільну місію високого рівня на захист свободи і демократії у Східній Європі.

Про це він написав у матеріалі для The Financial Times.

«Сьогодні у ставленні до Сходу Європи Захід застосовує формулу дотримання певної «соціальної дистанції», і нема різниці, яку вишукану політичну назву цій дистанції дають – чи то «Угода про асоціацію з ЄС», чи «Східне партнерство», – написав він.

На відміну від Заходу, Росія, переконаний Арсеній Яценюк, має цілісне бачення нашого регіону та його важливості: «І в Молдові, і в Україні, та Білорусі Москва намагається встановити ефективний контроль і створити нові плацдарми для розширення свого впливу на Захід. Саме так президент Путін бачить шлях до відродження нового Радянського Союзу, якого він так прагне».

Останні події в Білорусі й велика небезпека, що Білорусь опиниться під російським впливом на невизначений період часу, вимагають дій від Заходу та України, наголосив він: «Час діяти, а не вагатися. Насамперед закликаю Європейський Союз поставитися до громадянського піднесення в Білорусі як до невід’ємної частини європейських процесів та європейської перспективи».

«Це загалом вимагає перегляду Європейським Союзом ставлення до нашого регіону. Не дивіться на ваших найближчих європейських сусідів з позиції доброзичливого, але екзотичного східного партнерства. Замініть підхід «витягнутої руки» простягнутою рукою. На практиці це означає дати Білорусі, Грузії, Молдові та Україні ясний сигнал про досяжність мети вступу до ЄС і НАТО та, за умови виконання чітких планів дій, – її реалістичність», – підкреслив голова КБФ.

Складовою цих процесів, наголосив він, має стати відмова Західної Європи від будь-яких ілюзій про можливість перезавантаження відносин з Росією: «Таке оновлення неможливе, доки Росією управлятиме авторитарний і корумпований режим Путіна. Замість дипломатичних спроб перезавантажити відносини з Росією, більш важливою та нагальною є потреба посилити тиск і перезавантажити процес мирного врегулювання всіх збройних конфліктів, розгорнутих Москвою в нашому регіоні».

«Стосовно України, то слід відмовитися від ілюзії, начебто можна досягти миру на Донбасі, доки Крим залишається під російською окупацією. Ці питання не можуть залишатися розмежовані. У питанні Донбасу Кремль націлений на виснаження України та Заходу, пропонуючи незначні тактичні поступки та розраховуючи на поступливість Києва. Без звільнення Криму не буде звільнено території Донецької і Луганської областей. Саме такою є ця послідовність, а не навпаки», – наголосив він.

Нового комплексного підходу, на переконання Арсенія Яценюка, потребують процеси мирного врегулювання в Грузії та Молдові.

Він закликав офіційний Київ та західних партнерів ініціювати проведення зустрічі високого рівня «для формування нового підходу до вирішення «заморожених конфліктів» в нашому регіоні».

Голова КБФ також наголосив на важливості інвестицій та фінансової підтримки нашого регіону від західних партнерів. Зокрема, на його переконання, держави регіону мають бути запрошені до членства в Ініціативі «Трьох морів» та інших інфраструктурних проектах.

«Потрібно створити регіональний фонд для протидії антизахідній пропаганді та для захисту свободи слова», – наголосив він.

«Врешті, для нашого регіону необхідна солідарна підтримка з боку США та ЄС. Закликаю наших партнерів створити спільну місію високого рівня на захист свободи і демократії у Східній Європі. Головною метою такої місії має бути створення єдиного бачення, як продовжити процес історичного об’єднання Європи, її звільнення від загроз авторитаризму, зовнішньої агресії та зневаги до свободи людини і націй», – додав він.

«Нам потрібен новий план для Східної Європи. Його поява – в інтересах Східної Європи та загалом усього Заходу, який прагне стабільності у такому непевному світі», – підкреслив Арсеній Яценюк.