Про це група повідомила на своїй сторінці в Instagram. Правда, через деякий час художники закрили акаунт.

Так, група опублікувала кілька фотографій моноліту. Одну – з офіційного сайту штату Юта, а іншу – на візку, імовірно, біля їхнього складу з підписом: “Є колекціонери, зацікавлені в офіційному інопланетному моноліті? Просимо 45 тисяч доларів”.

На питання підписників в коментарях: “Це були ви?”, аккаунт відповідав: “Якщо під “вами” ви маєте на увазі нас, то так”.

Група виклала фото об’єкта, знайденого в пустелі штату Юта, який пізніше перемістили на гору в Каліфорнії.

Засновник колективу Метті Мо в інтерв’ю виданню Mashable розповів, що не опублікував фото моноліту в Румунії, тому що у нього на сайті було тільки три місця для фотографій.

“Можу сказати, що ми добре відомі трюками такого роду, і в даний час ми пропонуємо справжні предмети мистецтва через сервіс monoliths-as-a-service”, – розповів Мо.

Мо пояснює цю ідею бажанням розіграти всіх і відвернути увагу людей від проблем важкого 2020 року.

“Що може бути кращим закінченням цього поганого року, ніж дозволити світу на коротку мить подумати, що інопланетяни налагодили з нами контакт, а потім розчарувати, що це був просто фокус The Most Famous Artis?”, – сказав він.

Пізніше художник – як доказ – опублікував відео рендеру геометричної фігури, схожої на знайдений моноліт.

Here is the render. #monolith pic.twitter.com/LGe8uFyac3

— Matty Mo (@morewoke) December 4, 2020