Про це група повідомила на своїй сторінці в Instagram. Правда, через деякий час художники закрили акаунт.
Так, група опублікувала кілька фотографій моноліту. Одну – з офіційного сайту штату Юта, а іншу – на візку, імовірно, біля їхнього складу з підписом: “Є колекціонери, зацікавлені в офіційному інопланетному моноліті? Просимо 45 тисяч доларів”.
На питання підписників в коментарях: “Це були ви?”, аккаунт відповідав: “Якщо під “вами” ви маєте на увазі нас, то так”.
Група виклала фото об’єкта, знайденого в пустелі штату Юта, який пізніше перемістили на гору в Каліфорнії.
Засновник колективу Метті Мо в інтерв’ю виданню Mashable розповів, що не опублікував фото моноліту в Румунії, тому що у нього на сайті було тільки три місця для фотографій.
“Можу сказати, що ми добре відомі трюками такого роду, і в даний час ми пропонуємо справжні предмети мистецтва через сервіс monoliths-as-a-service”, – розповів Мо.
Мо пояснює цю ідею бажанням розіграти всіх і відвернути увагу людей від проблем важкого 2020 року.
“Що може бути кращим закінченням цього поганого року, ніж дозволити світу на коротку мить подумати, що інопланетяни налагодили з нами контакт, а потім розчарувати, що це був просто фокус The Most Famous Artis?”, – сказав він.
Пізніше художник – як доказ – опублікував відео рендеру геометричної фігури, схожої на знайдений моноліт.
Here is the render. #monolith pic.twitter.com/LGe8uFyac3
— Matty Mo (@morewoke) December 4, 2020
Метті Мо відомий роботами, в яких критикує і ставить під сумнів цінність або значення мистецтва. Художник і його команда і раніше влаштовували гучні, а іноді і незаконні трюки. Так, вони перетворили знамениту вивіску Лос-Анджелеса Hollywood (Голлівуд) на Hollyweed (Свята трава).
- Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта, виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.
- Пізніше у Румунії з’явився загадковий металевий моноліт схожий на той, що був знайдений в пустелі американського штату Юта. 2 грудня стало відомо, що моноліт зник.
- 3 грудня черговий моноліт з’явився на вершині гори Пайн в американському місті Атаскадеро (штат Каліфорнія).