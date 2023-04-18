Art on the battlefront: у Відні відкрилась виставка сучасного українського мистецтва

У Відні відбулося відкриття виставки сучасного українського мистецтва Art on the battlefront, в якій взяли участь 19 українських художників, які представили мальовничі полотна, графіку, відео і діджитал-арт, скульптуру та інсталяцію.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що виставка Art on the battlefront – це рефлексії українських художників стосовно сьогодення, що фіксують відчуття актуальних подій. Більшість митців не намагалися віддзеркалити події буквально, а концентрувалися на фіксації власних почуттів та за допомогою мистецтва розповідали про незламність українського народу.

Відтак познайомитися з роботами українських художників у просторі Künstlerhaus прийшли посол України в Австрії Василь Химинець, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко, генеральний директор STRABAG SE Клеменс Хазельштайнер, Наталія Кола, засновниця благодійного фонду THE NATALIA COLA FOUNDATION та ще понад сотню гостей з Австрії, України, Великої Британії та Люксембургу.

“Боротьба за національну ідентифікацію в українському мистецтві триває віддавна. Майже впродовж сторіччя роботи наших художників або знищувались, або заборонялись, або були представлені в музеях світу та на міжнародних аукціонах як російське мистецтво — так ворог викрадав наше визнання. І хоча за тридцять років незалежності нам вдалося відокремитися, справжні зміни почалися тільки зараз. Нині, під час війни, завдяки культурній дипломатії маємо можливість бути почутими. І наш голос звучить особливо потужно, коли говоримо мовою мистецтва”, – розповідає кураторка виставки Світлана Старостенко.

У відомстві зазначили, що одним з емоційних моментів став перформанс Марії Куликовської “Люстрація/Омовіння 6”. Це частина довготривалого перформансу художниці, який вона планує повторити 88 разів упродовж свого життя. А завершився вечір виступом саундартиста Олега Шпудейка, який буквально перезавантажує старовинну поліфонію на модульному синтезаторі.

У виставці взяли участь 19 українських художників, серед яких: Михайло Алексеєнко, Петро Бевза, Юлія Бєляєва, Богдан Буренко, Андрій Блудов, Василина Врублевська, Петро Гронський, Василь Грубляк, Денис Метелін, Сергій Западня, Юрій Коваль, Віталій Кравець, Нікіта Кравцов, Володимир Манжос (WaOne), Степан Рябченко, Олена Ємчук, Віталій Протосеня, Юрій Сивирин.