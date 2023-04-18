російсько-українська війна
16:14 Україна пройшла опалювальний сезон на вугіллі виключно власного видобутку – Міненерго
15:58 У Москві суд вирішив залишити під вартою репортера WSJ Евана Гершковича
15:57 У Норвегії планують зняти серіал про культурні та історичні зв‘язки з Україною
15:50 Art on the battlefront: у Відні відкрилась виставка сучасного українського мистецтва
15:48 Помер український футболіст та арбітр Вадим Шевченко
15:09 Apple презентує інструмент завантаження додатків на iPhone без задіяння App Store
14:50 У Стокгольмі розпочався «Європейський фестиваль: Українська весна»
14:44 У Південній Кореї уряд пропонує «вкрай самотній» молоді до 500 доларів для «повторного входження в суспільство» — CNN
14:31 Окупаційному очільнику ЗАЕС, який від’єднав станцію від енергосистеми України, повідомлено про підозру
14:23 В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс для ВПО
14:08 «Я їм живим не здамся»: житель Старого Салтова застрелив двох російських окупантів, які намагалися захопити його будинок
13:58 У Росії скасували щорічну традиційну ходу «Безсмертний полк»
13:57 Кейт Міддлтон не допустили попрощатися з королевою Єлизаветою II через Меган Маркл — Independent
13:21 Донеччина: вночі росіяни обстріляли Слов’янськ – пошкоджено житлові будинки, розважальний центр та автівки
13:19 СБУ затримала працівника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона
13:19 Google запускає в Україні онлайн-гру «Interland: Безпека дітей в інтернеті»
13:03 Зображення, створене штучним інтелектом, перемогло у фотоконкурсі: автор відмовився від нагороди
12:55 Зміна способу життя та схуднення можуть допомогти покращити стан при цукровому діабеті 2 типу
12:43 У США вперше визнали, що Росія може обходити встановлене країнами G7 обмеження цін на нафту
12:23 На Херсонщині тракторист підірвався на міні: його госпіталізовано до лікарні
12:03 Американський уряд засудив «політично вмотивований» вирок Кара-Мурзі
11:59 Китайська ботоферма посилює російську пропаганду в США — мін’юст США
11:46 Макрон хоче, аби Китай допоміг посадити Україну та Росію за стіл перемовин – Bloomberg
11:25 Мобільний роумінг з ЄС: Рада Євросоюзу затвердила Додаток 17-3
11:21 Ілон Маск хоче запустити власну платформу штучного інтелекту як конкурента ChatGPT
11:09 На Вінниччині затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки
11:03 Росія вдруге заблокувала проведення інспекцій суден, які прямують у межах «зернової інфціативи»
10:38 Єгипет після дипломатичного тиску США вирішив не постачати ракети РФ, а натомість схвалив виробництво боєприпасів для України – WP
10:31 Поблизу повітряного простору НАТО перехопили російські винищувачі та літак-розвідник
10:03 До затриманого журналіста WSJ вперше пустили посла США у Москві
09:35 У боях за Україну загинули двоє добровольців із США

Art on the battlefront: у Відні відкрилась виставка сучасного українського мистецтва

У Відні відбулося відкриття виставки сучасного українського мистецтва Art on the battlefront, в якій взяли участь 19 українських художників, які представили мальовничі полотна, графіку, відео і діджитал-арт, скульптуру та інсталяцію.

Вівторок, 18 квітня 2023, 15:50
Підтримати

Зображення: facebook/Мінкульт

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що виставка Art on the battlefront – це рефлексії українських художників стосовно сьогодення, що фіксують відчуття актуальних подій. Більшість митців не намагалися віддзеркалити події буквально, а концентрувалися на фіксації власних почуттів та за допомогою мистецтва розповідали про незламність українського народу.

Відтак познайомитися з роботами українських художників у просторі Künstlerhaus прийшли посол України в Австрії Василь Химинець, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко, генеральний директор STRABAG SE Клеменс Хазельштайнер, Наталія Кола, засновниця благодійного фонду THE NATALIA COLA FOUNDATION та ще понад сотню гостей з Австрії, України, Великої Британії та Люксембургу.

Зображення: facebook/Мінкульт

“Боротьба за національну ідентифікацію в українському мистецтві триває віддавна. Майже впродовж сторіччя роботи наших художників або знищувались, або заборонялись, або були представлені в музеях світу та на міжнародних аукціонах як російське мистецтво — так ворог викрадав наше визнання. І хоча за тридцять років незалежності нам вдалося відокремитися, справжні зміни почалися тільки зараз. Нині, під час війни, завдяки культурній дипломатії маємо можливість бути почутими. І наш голос звучить особливо потужно, коли говоримо мовою мистецтва”, –  розповідає кураторка виставки Світлана Старостенко.

Зображення: facebook/Мінкульт

У відомстві зазначили, що одним з емоційних моментів став перформанс Марії Куликовської “Люстрація/Омовіння 6”. Це частина довготривалого перформансу художниці, який вона планує повторити 88 разів упродовж свого життя. А завершився вечір виступом саундартиста Олега Шпудейка, який буквально перезавантажує старовинну поліфонію на модульному синтезаторі.

Зображення: facebook/Мінкульт

У виставці взяли участь 19 українських художників, серед яких: Михайло Алексеєнко, Петро Бевза, Юлія Бєляєва, Богдан Буренко, Андрій Блудов, Василина Врублевська, Петро Гронський, Василь Грубляк, Денис Метелін, Сергій Западня, Юрій Коваль, Віталій Кравець, Нікіта Кравцов, Володимир Манжос (WaOne), Степан Рябченко, Олена Ємчук, Віталій Протосеня, Юрій Сивирин.

Зображення: facebook/Мінкульт

Теги: Відень, Австрія, виставка, Відень, мистецтво, сучасне мистецтво, творчість, Україна, українські митці, українські художники

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook