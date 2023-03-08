Art on the battlefront — це масштабна віртуальна виставка, рефлексія 30 сучасних українських художників на сьогодення. Це друга частина артпроєкту.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначено, що артпроєкт об’єднує медіа, диджитал і мистецтво, підтримує українців під час війни й інформує глобальну спільноту про російське вторгнення в Україну.

Як повідомляється, урочистим підсумком другої частини артпроєкту стане виставка в історичному центрі Відня, в повністю оновленій будівлі Künstlerhaus, де розташований музей Albertina Modern. З 14 до 18 квітня відвідувачі зможуть ознайомитися з мистецькими роботами, а також придбати їх. Кошти від продажу буде спрямовано у фонд реабілітації жінок-військових, створений українською ГО “Жіночий ветеранський рух”.

Відомо, що Vogue запросили 30 українських художників, які спеціально для проєкту створили нові роботи — від діджитал-арту до живопису. “Емоційні, тонкі, пронизливі роботи митців нагадують, що боротьба українців зараз триває на всіх фронтах — як воєнному й дипломатичному, так і культурному”, – пишуть у пресслужбі.

Крім того, нагадується, що у першій частині артпроєкту 12 художників з усього світу об’єдналися, протидіючи російській агресії та посилаючись на традиційну культуру й характерний голос українців.

Наприклад, Фред Томаселлі інтегрував коди української вишивки в зображення для першої сторінки The New York Times, Марина Абрамович представила серію знімань на тему зцілення травм, заподіяних тоталітарним режимом, а Ервін Вурм, Джонатан Міз і Марсель Дзама створили роботи, що ставлять під сумнів політичну ідеологію та цінності сучасного світу.