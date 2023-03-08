Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
Зазначено, що артпроєкт об’єднує медіа, диджитал і мистецтво, підтримує українців під час війни й інформує глобальну спільноту про російське вторгнення в Україну.
Як повідомляється, урочистим підсумком другої частини артпроєкту стане виставка в історичному центрі Відня, в повністю оновленій будівлі Künstlerhaus, де розташований музей Albertina Modern. З 14 до 18 квітня відвідувачі зможуть ознайомитися з мистецькими роботами, а також придбати їх. Кошти від продажу буде спрямовано у фонд реабілітації жінок-військових, створений українською ГО “Жіночий ветеранський рух”.
Відомо, що Vogue запросили 30 українських художників, які спеціально для проєкту створили нові роботи — від діджитал-арту до живопису. “Емоційні, тонкі, пронизливі роботи митців нагадують, що боротьба українців зараз триває на всіх фронтах — як воєнному й дипломатичному, так і культурному”, – пишуть у пресслужбі.
Крім того, нагадується, що у першій частині артпроєкту 12 художників з усього світу об’єдналися, протидіючи російській агресії та посилаючись на традиційну культуру й характерний голос українців.
Наприклад, Фред Томаселлі інтегрував коди української вишивки в зображення для першої сторінки The New York Times, Марина Абрамович представила серію знімань на тему зцілення травм, заподіяних тоталітарним режимом, а Ервін Вурм, Джонатан Міз і Марсель Дзама створили роботи, що ставлять під сумнів політичну ідеологію та цінності сучасного світу.
- У межах проєкту “Школа протидії дезінформації” Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП розробив аналітичний посібник “Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті”. Посібник створено спільно з Центром демократії та верховенства права за фінансової підтримки Швеції.
- Книга “Очі Маріуполя” присвячена героїчним захисникам “Азовсталі”. Авторка проєкту – українська поетеса Анастасія Дмитрук, до відомих робіт якої належить вірш “Никогда мы не будем братьями”.
- Цикл із трьох документальних фільмів “Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі”, присвячених бойовим операціям за участі військовослужбовців ГУР МО у 2022 році, презентували у медіацентрі Укрінформ.