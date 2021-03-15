Ексдержсекретар Міністерства культури України Артем Біденко сумнівається в ефективності роботи кількох Центрів протидії дезінформації, як це анонсували на форумі "Україна 30".

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

“Наприклад, досі не оголосили тендери (а вони самі по собі непрості), на днях ми дізналися, що центр хочуть створити при РНБО (Рада національної безпеки і оборони) – структурі, в якої на це немає фінансування”, – зауважив Біденко, який власне і був серед перших розробників ідеї такого центру.

“Кожен тягне ковдру на себе, кожен прагне показати, що розбирається в темі. Але саме складність цієї теми вимагає максимальної кооперації, це має бути історія win-win. А поки що це історія протистояння кількох публічних осіб”, – зазначив експерт.

Біденко вказав, що у Мінкульту є гроші на такий проєкт і було б логічно, аби Центр створювали при цьому міністерстві.

“Думаю, і сам міністр був здивований, коли почув, що Центр створюють при РНБО. Хоча, як сказав Ольшанський, центри протидії дезінформації будуть при кожному державному органі, а Центр при РНБО їх буде координувати. Але ж це буде неефективно. Вони просто дублюватимуть аналітичні підрозділи, які вже існують, й той самий Національний інститут стратегічних досліджень”, – зауважив Біденко.

Експерт вважає, що наразі єдиний вірний шлях — це об’єднання донорів та технологічних компаній, розробка такого програмного комплексу і передача його для обслуговування у відповідний орган влади. “Тоді це може бути і Мінкульт, і РНБО. Фактично, як свого часу створили і передали ProZorro”, – каже Біденко.

Як повідомлялося раніше, 11 березня очільник Офісу президента Андрій Єрмак презентував Центр протидії дезінформації, який має розпочати роботу вже найближчим часом.