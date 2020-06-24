Про це він поінформував у Facebook.

“Вчора попросив міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка про звільнення. Причина проста – після шести років роботи потрібно озирнутися, відпочити, нарешті дати можливість новим людям робити важливі реформи”, – зазначив Біденко.

Він підкреслив, що і далі планує займатися популяризацією України (#UkraineNOW), соціальними проєктами, в тому числі на підтримку читання.

4 лютого 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів Артем Біденко призначений на посаду заступника Міністра інформаційної політики України – керівника апарату.

18 січня 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів Біденко призначений на посаду державного секретаря Міністерства інформаційної політики України.

Блогер та автор інтернет-видань “Українська правда”, УБР, “Ліга”, “Еспресо.TV”. Був позаштатним журналістом та політичним редактором газет “Українське слово”, “Деловая Украина”, “Деловая неделя”, “Аргументы и факты в Украине”, журналів Business Communication, “Профиль”, “Компаньйон” та інших.