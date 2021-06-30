Артем Довбик побив рекорд Мішеля Платіні: що відомо про українського футболіста

29 червня наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника.

#Букви розповідають, що відомо про спортсмена.

Хто такий Артем Довбик?

Артем Довбик народився в 1997 році в Черкасах. Футболом почав займатися у рідному місті, виступав за шкільну команду.

27 липня 2014 року Довбик підписав контракт з “Черкаським Дніпром”, який виступав у другій лізі чемпіонату України.

У 2015 році Довбик підписав річний контракт з клубом “Дніпро” і поїхав на підготовчі збори до Голландії. Проте у чемпіонаті Довбик не грав, бо тренер команди вибрав більш досвідчених гравців. Артем виступав за молодіжну команду, зігравши за основний склад лише в кубковому поєдинку проти донецького “Олімпіка”.

А ще Артем грав на правах оренди в молдавській “Зорі” (Бєльці).

До сезону 2016/17 футболіст готувався в клубі “Волинь”, але через заборону на трансферну діяльність для луцького клубу, змушений був покинути команду. Футболіст повернувся до “Дніпра”.

У сезоні 2016/17 Артем Довбик став одним з кращих футболістів і найкращим молодим гравцем УПЛ декількох місяців.

31 січня 2018 року українець підписав контракт з датським “Мідтьюлланном”. Зіграв 10 матчів і забив 1 гол, ставши чемпіоном Данії.

2 вересня 2019 року ві на правах оренди перейшов до іншого датського клубу – “Сеннер’юск”, в складі якого завоював Кубок Данії. За цю команду Довбик провів 18 матчів і забив два голи в чемпіонаті країни, п’ять матчів і два голи в Кубку Данії, а також п’ять матчів і три голи в молодіжній першості країни.

Влітку 2020 роки Артем повернувся до України і підписав контракт із “Дніпром-1”.

У кар’єрі футболіста 114 матчів, де забив 34 голи.

Переможний гол Артема Добвика

У чому рекорд Довбика?

Переможний гол у ворота шведів Артем Довбик забив на 120 хв 37 сек. Це найпізніший переможний м’яч в історії.

Попередній рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні – 118 хв 53 сек. під час гри на “Євро-1984”. М’ч полетів у ворота Португалії.

Проте за часом, але не переможний, гол – у форварда збірної Туреччини Семіха Шентюрка (121:01) в матчі з Хорватією на “Євро-2008”.

Крім того, Довбик став наймолодшим автором забитого голу в історії збірної України на чемпіонатах Європи.

Як Довбик прокоментував перемогу

У коментарі порталу “UA-Футбол” Артем сказав, що поки не усвідомлює перемоги.

“Зараз тільки починаю приходити в себе… У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався”, — розповів футболіст.

Особисте життя

Артем Довбик одружений уже рік.

Instagram Артема Довбика

Нагадаємо, що Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.

Тепер збірна України зустрінеться в 1/4 “Євро-2020” з Англією. Гра пройде у суботу, 3 липня, в Римі. Початок двобою о 22:00 за Києвом. Проте українські вболівальники не зможуть потрапити на матч.