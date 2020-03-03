Про це повідомила пресслужба Уряду.

Так, було передано 431 державний об’єкт та 4 великі держкомпанії. Серед них: завод “Більшовик” (АТ “Перший київський машинобудівний завод”), АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація”, ДАК “Хліб України”, ДП “Артемсіль”. У Кабміні додали, що на цих підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

Зазначається, що загалом Уряд за 6 місяців уже передав 961 об’єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того.

“За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об’єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 рік передано всього 93 об’єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми та збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця”, – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.