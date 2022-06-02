Заступник міністра оборони США Колін Каль повідомив, що високомобільні артилерійські ракетні системи М124 або HIMARS, які Сполучені Штати передадуть Україні у рамках нового пакету військової допомоги, вже знаходяться на території Європи.

Про це американський посадовець повідомив під час брифінгу.

За словами Каля, щоб забезпечити якнайшвидше постачання HIMARS Україні, Пентагон попередньо розмістив ці системи у Європі, очікуючи остаточного рішення від президента США Джо Байдена.

Однак він також зауважив, що перед тим як HIMARS почнуть використовувати безпосередньо на полях бою, українські військові повинні пройти навчання.

“Це, звісно, системи, на яких українцям треба навчатись. Ми думаємо, це займе близько трьох тижнів. Вони повинні знати не тільки те, як користуватись системами, а й, звичайно, як підтримувати систему. Подумайте також про логістику, технічне обслуговування тощо”, – сказав Колін Каль.

Заступник міністра оборони США також нагадав, що загалом до нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів увійшли:

– чотири системи HIMARS

– п’ять протиартилерійських радіолокаційних систем

– два радари повітряного спостереження

– 1000 Javelins

– 50 командних пускових установок

– 6000 одиниць протиброньованої зброї

– 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм

– чотири гелікоптери Мі-17

– 15 тактичних автомобілів

– додаткові запчастини та обладнання

Колін Каль додав, що цей пакет допомоги, ймовірно, не буде останнім.

За його словами, системи HIMARS будуть дуже корисними для ЗСУ, оскільки це точні керовані системи з розширеною дальністю. Вони стріляють на відстань близько 65 км, що дозволить українським воїнам, навіть з меншою кількістю систем, потужніше протистояти російській агресії.