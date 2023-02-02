Про це повідомили у ВМС ЗС України.

Відтак, артилеристи окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Військово-морських сил Збройних сил України знищили гордість російського оборонпрому “вбивцю байрактарів” арктичний ЗРК Тор-М2ДТ.

Зазначені комплекси, які має на озброєнні лише 80-та мотострілецька бригада берегових військ північного флоту ВМФ РФ, увійшли до України в грудні минулого року.

За даними ВМС ЗСУ, всього на озброєнні в Росії 12 комплексів подібної модифікації, які працюють в температурному діапазоні до мінус 50 градусів. Кожен такий ЗРК має дві машини: перша – машина для розміщення екіпажу та управління вогнем, друга – машина з радіолокаційною станцією (РЛС), двома пусковими модулями на 4 зенітні ракети типів 9М331 або ж 9М332.

“Зенітно-ракетний комплекс вартістю понад 25 мільйонів доларів на який покладалось завдання не лише прикриття своїх військ, але й також захист стратегічно важливих об’єктів російських військ, артилеристи Військово-морських мил Збройних мил України успішно відправили вслід за російським військовим кораблем”, – зазначили у ВМС ЗСУ.

Зауважимо, що в Україні триває 344-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 129 тисяч російських військових. Також за даними Генштабу, за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.