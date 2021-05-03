Про це повідомляє пресслужба президента.

“Президент Башар Асад видав Законодавчий указ № 13 на 2021 рік, який передбачає надання загальної амністії для осіб, винних в проступках, злочинах і тяжких злочинах, що мали місце до 05.05.2021”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини.

Також під амністію потрапили неповнолітні правопорушники, а також всі особи, засуджені за давання хабарів, фальсифікацію офіційних документів і продаж наркотиків.

Крім того, згідно з указом пом’якшуються покарання в деяких випадках: смертну кару можуть замінити довічним каторжними роботами, а там, кого засудили до довічних каторжних робіт, скоротять термін до 20 років.