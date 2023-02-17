Мережа супермаркетів "Ашан" безоплатно постачала товари для російських армійців на тимчасово окуповані території України та сприяла мобілізації своїх співробітників.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat.

Відтак постачання продуктів російським військовим позиціонувалося як нібито “гуманітарна допомога”. Вона складалася як із товарів зі складів супермаркетів “Ашан”, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів мережі в різних регіонах Росії.

Зокрема у деяких регіонах постачання організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також “Ашан” допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

У виданні наголошується, що відповідно до норм міжнародного права, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести “Ашан” під санкції й призвести до виходу компанії з російського ринку.

Після того, як у березні президент Володимир Зеленський попросив французькі компанії піти з російського ринку, “Ашан” стверджував: “Ми щодня випікаємо у наших магазинах свіжий хліб для українців і росіян, що зараз життєво необхідно”. До моменту цієї заяви, стверджують автори розслідування, “Ашан” вже надавав підтримку не лише своїм працівникам, а й російським військовим.

Відтак, 15 березня 2022 року контролер управління “Ашан – Санкт-Петербург” Наталія Зельцер надіслала колегам листа з проханням “зібрати цесію для гуманітарної допомоги”. До листа додавався список, за яким неважко помітити, що всі ці товари призначаються для чоловіків (мінімальний розмір шкарпеток у списку – 25-й, що відповідає 40-му розміру взуття), є сигарети (які взагалі ніколи не постачаються як гуманітарна допомога), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок і дітей. Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони. Загальна вартість цієї березневої партії “допомоги” становила 2 млн рублів.

Далі у листуванні Зельцер пише в центральний офіс і просить оформити “гумдопомогу” як закупівлю з боку десяти юросіб. З московського офісу надходить відповідь із перерахуванням десяти юросіб.

The Insider зв’язався з керівниками цих компаній, на які було оформлено гуманітарну допомогу, і деякі з них нічого не приховували. Так, наприклад, директор МТК Сергій Пома та директор Енергія-3000 Галина Баранова визнали, що “допомога постачалася саме російським військовим, але подробиці повідомити відмовилися”.

Судячи з усього, не тільки “Ашан”, а й холдинг “Леруа Мерлен” також причетний до постачання товарів на окуповані території. Принаймні на опублікованому в грудні з відео з Маріуполя можна побачити, як члени “Молодої Гвардії Єдиної Росії” розвантажують однакові палети з фірмовим знаком Леруа Мерлен.

Підтримував напад Росії на Україну “Ашан” не лише так званою гуманітарною допомогою, а й тим, що допомагав владі РФ боротися з ухилянтами від призову. “Ашан” збирав і передавав у військкомати дані про своїх працівників (причому дані про військові квитки у працівників почали збирати ще до початку повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року) і потім, після оголошення мобілізації, прямо на робочому місці працівникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Російське керівництво “Ашана” від коментарів відмовилося, а у пресслужбі французького “Ашана” заявили, що компанія перебуває поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається.

Після цього розслідування в “Ашан Україна” вимагають пояснень від французького офісу.

“Auchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, опублікованою в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки. Ми терміново звернулись до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію”, – йдеться у повідомленні “Ашан Україна” на офіційній сторінці у Facebook.

Це розслідування також прокоментував молодший сержант ЗСУ, лідер політичної партії “Демократична сокира“, історик і громадський активіст Юрій Гудименко, який у грудні 2022 року створив петицію за те, щоб продукція брендів, які досі працюють у РФ, була відмічена спеціальними позначками. Для того, щоб покупець відразу мав всю інформацію для свідомого вибору.

“The Insider, Le Monde і Bellingcat випустили спільну статтю, у якій довели, що російські представництва брендів “Auchan” i “Leroy Merlin” допомагали російській армії. У розслідуванні йдеться про те, що “Ашан” допомагав продуктами окупаційній армії”, – написав Юрій Гудименко у Facebook.

А також зазначив, що вже зараз вся реклама, всі вивіски “Ашана” і “Леруа Мерлена” в Україні мали б отримувати наліпки “Працює у Росії” і “Допомагає окупації”.

“Але мою петицію, на яку ми з вами майже місяць тому назбирали більше ніж 30000 підписів, досі не розглянуто. При тому, що, за законом, Офісу президента дається на це лише 10 робочих днів, які давно минули”, – підкреслив Юрій Гудименко.