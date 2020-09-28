Про це він написав у колонці для KyivPost, передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

“З червня 2018 року я є незалежним членом наглядової ради “Укрзалізниці” – державної залізниці. Я був вдячний за надану честь і служив у міру своїх можливостей, але нині почуваюся вимушеним піти у відставку”, – написав Аслунд.

Говорячи про причини цього рішення, Аслунд зазначив, що вважає надмірними юридичні ризики, на які він наражається як член наглядової ради УЗ.

“Хоча нам було обіцяно страхування відповідальності директорів і посадових осіб у нашій угоді про призначення, що є стандартом для членства в раді директорів, ми не отримували такої страховки від нашого акціонера, уряду України”, – зазначив він.

Крім того, шведський економіст заявив, що багато рішень наглядової ради компанії керівництво “Укрзалізниці” не виконує.

“Уряд також не надає “Укрзалізниці” розумних нормативних або фінансових умов для модернізації та підвищення ефективності (необґрунтований земельний податок, тарифи, значно занижені рівнем витрат, наполегливі вимоги до надмірного укомплектування штатів тощо). Ці обставини ставлять компанію в хистке фінансове становище”, – додав Аслунд.

Окрім цього, він також повідомив, що з квітня 2020 року члени наглядової ради УЗ не отримують зарплати.

“Після п’яти місяців заборгованості із зарплати я вважаю малоймовірним, що нинішній український уряд виплачуватиме якусь винагороду членам наглядової ради. Це розпочалося з виступу президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, парламенті України, 4 березня… Але він запровадив мінімальну заробітну плату популістськи. Наприкінці квітня Верховна Рада внесла поправки до закону про бюджет, обмеживши заробітну плату всіх державних службовців, а також членів правління і наглядових рад державних компаній на рівні 10-кратного розміру офіційної мінімальної заробітної плати, з 1 квітня до кінця карантину. Це було представлено як тимчасовий надзвичайний захід, але він триває вже п’ять місяців і може зберегтися”, – зазначив економіст.

“Найгірше те, що це не заохочує компетентних і чесних людей працювати на українську державу та є атакою на хороше управління. Парламентарі “Слуги народу” нападають на іноземних членів наглядових рад державних українських компаній за те, що вони – іноземці і надто багато платять, але з квітня нам нічого не платять”, – додав він.

На його думку, основна проблема в тому, що президент і депутати не вірять у хороше корпоративне управління.

“Ми, іноземні члени наглядових рад 13 великих державних компаній і банків, багато працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, якого я ніколи не зустрічав) ми отримуємо лише образи і перешкоди”, – наголосив Аслунд.

“На закінчення хочу сказати, що я не почуваюся бажаним акціонером і не пропоную прийнятних умов роботи, тоді як юридична відповідальність лежить на мені. Це не спосіб управляти залізницею”, – підсумував він.

Аслунда було призначено членом наглядової ради АТ “Укрзалізниця” з 20 червня 2018 року.