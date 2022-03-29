Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

“Сьогодні наші серця – разом із нашими українськими друзями, – сказав Аль-Хелаіфі. – Страждання, свідками яких ми є, нагадують нам про те, що є насправді важливим”.

Аль-Хелаіфі закликав до миру та додав, що усі вони переживають тривожні часи та сумують, спостерігаючи насильницькі напади на Україну.