Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
“Сьогодні наші серця – разом із нашими українськими друзями, – сказав Аль-Хелаіфі. – Страждання, свідками яких ми є, нагадують нам про те, що є насправді важливим”.
Аль-Хелаіфі закликав до миру та додав, що усі вони переживають тривожні часи та сумують, спостерігаючи насильницькі напади на Україну.
Оголошуючи про пожертву, він додав: “Я дуже гордий повідомити, що ECA надасть початковий фінансовий внесок у розмірі мільйона євро на підтримку зусиль наших членів у допомозі українському народу”.
Він додав, що багато європейських клубів запропонували надати безпечне місце для гравців української молодіжної збірної. Керівництво асоціації європейських футбольних клубів також співпрацює з ООН, аби надати допомогу українським футболістам й іншим тимчасово переміщеним особам.