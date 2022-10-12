Про це йдеться у повідомленні Асоціації родин захисників “Азовсталі”.
У повідомленні зазначається, що наразі триває робоча поїздка Асоціації родин захисників “Азовсталі” та полку “Азов” до Європи. Делегація у складі сестри нещодавно звільненого з полону начальника штабу “Азову” Богдана Кротевича “Тавра” Сандри Кротевич, дружини полоненого захисника “Азовсталі” Лілії Ступіної та заступника командира “Азову” Сергія Цісарука “Мольфара” проводить зустрічі у французькому Страсбурзі.
Після виступу перед політичними групами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) представники захисників “Азовсталі” зустрілися з її президентом Тіні Коксом.
В межах цієї зустрічі з главою ПАРЄ були обговорені поточні питання, які хвилюють рідних військовополонених з “Азовсталі”. Зокрема підіймалися питання щодо відсутності моніторингових місій в місцях утримання бійців, гарантованих Женевською конвенцією, а також варіанти якнайшвидшого повернення героїв “Азовсталі” додому.
Окрім цього, українською делегацією були запропоновані різні варіанти допомоги з боку Європи у питаннях обміну військовополоненими.
Варто зазначити, що Асоціація родин захисників “Азовсталі” виступила перед політичними групами ПАРЄ. Під час своїх виступів українські представники поділилися своїми історіями, пов‘язаними з подіями на “Азовсталі” та закликали представників з 46 країн допомогти Україні.
Зокрема, назвати Росію державою-спонсоркою тероризму, заснувати трибунал для розгляду російських злочинів, сприяти визволенню військовополонених, зокрема змусити міжнародні організації, такі як ООН та МКЧХ, виконувати їхні зобов’язання щодо військовополонених, прописані в їхніх статутах.
- 21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула 215 осіб, серед них — командири та бійці полку “Азов”. Проте досі у російському полоні перебуває 2500 українців.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден зі звільнених українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
- Звільнені з полону українські захисники перебувають у тяжкому стані, адже майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.