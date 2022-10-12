Представники родин захисників "Азовсталі" під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обговорили низку важливих проблем, зокрема питання щодо відсутності моніторингових місій в місцях утримання українських військовополонених.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

У повідомленні зазначається, що наразі триває робоча поїздка Асоціації родин захисників “Азовсталі” та полку “Азов” до Європи. Делегація у складі сестри нещодавно звільненого з полону начальника штабу “Азову” Богдана Кротевича “Тавра” Сандри Кротевич, дружини полоненого захисника “Азовсталі” Лілії Ступіної та заступника командира “Азову” Сергія Цісарука “Мольфара” проводить зустрічі у французькому Страсбурзі.

Після виступу перед політичними групами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) представники захисників “Азовсталі” зустрілися з її президентом Тіні Коксом.

В межах цієї зустрічі з главою ПАРЄ були обговорені поточні питання, які хвилюють рідних військовополонених з “Азовсталі”. Зокрема підіймалися питання щодо відсутності моніторингових місій в місцях утримання бійців, гарантованих Женевською конвенцією, а також варіанти якнайшвидшого повернення героїв “Азовсталі” додому.

Окрім цього, українською делегацією були запропоновані різні варіанти допомоги з боку Європи у питаннях обміну військовополоненими.

Варто зазначити, що Асоціація родин захисників “Азовсталі” виступила перед політичними групами ПАРЄ. Під час своїх виступів українські представники поділилися своїми історіями, пов‘язаними з подіями на “Азовсталі” та закликали представників з 46 країн допомогти Україні.

Зокрема, назвати Росію державою-спонсоркою тероризму, заснувати трибунал для розгляду російських злочинів, сприяти визволенню військовополонених, зокрема змусити міжнародні організації, такі як ООН та МКЧХ, виконувати їхні зобов’язання щодо військовополонених, прописані в їхніх статутах.