АУБ звертається до Нацбанку України із проханням зберегти ставку по довгострокових кредитах рефінансування станом на 1 червня 2022 року.

Про це йдеться у зверненні Асоціації українських банків.

АУБ звертається до НБУ з проханням зберегти ставку по довгострокових кредитах рефінансування станом на 1 червня 2022 року.

Зазначається, що підняття ставки неминуче спричинить різке здороження ресурсів. Підвищення відсотків за кредитами зі свого боку спричинить різке погіршення структури кредитних портфелів, порушення норм резервування та значне зниження ліквідності банківської системи.

Для більшості банків підвищення ставки спричинить значні збитки після перерахунку вартості кредитів рефінансування. Зокрема, наголошується, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб опиниться під значинм тиском.

За даними асоціації, усе це призведе до банківської кризи, якої вдалося уникнути в перші місяці війни. Наразі банківська система опинилася перед загрозою кризи неплатежів.

АУБ пропонує зберегти фіксовану ставку, що діяла 1 червня, а також дати змогу банкам достроково гасити кредит із рефінансування, за кошт заставного майна. Також АУБ пропонує адаптувати нормативи для банків України у зв’язку із введенням воєнного стану та різким підвищенням облікової ставки.