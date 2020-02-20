Про це повідомляє The Washington Post.
Напередодні адвокат Ассанжа Едвард Фіцджеральд заявив, що колишній конгресмен-республіканець США Дейн Рорабахер повинен був зустрітися з Ассанжем в серпні 2017 року, коли він перебував в еквадорському посольстві.
У відповідь прес-секретар Білого дому Стефані Гриша заявила, що ця інформація не є правдивою, а президент “ніколи не говорив з Рорабехером на цю тему”. Вона назвала поширену інформацію “цілковитою вигадкою і брехнею”.
Едвард Фіцджеральд, один з адвокатів Ассанжа, сказав судді в Вестмінстерському магістратському суді, що Ассанж хоче надати докази того, що Трамп дійсно запропонував йому угоду в 2017 році через Рорабахера.
Він намагався довести судді, що Дженніфер Робінсон, юрист WikiLeaks, була присутня, коли Рорабахер зробив пропозицію Ассанжу.
Окружний суддя Ванесса Барайцер постановила, що заява Робінсон прийнятна в суді, що може привести до залучення Трампа в процес.
При цьому повідомляється, що зустріч Рорабахера з Ассанжем в посольстві не була секретом.
Нині сам Рорабахер заявляє, що “ніколи не говорив з президентом Трампом про Джуліана Ассанжа”, а також, що Трамп ніколи не просив його зустрітися з Ассанжем.
Не ясно, коли команда захисту Ассанжа надасть суду свої докази того, що Рорабахер прагнув укласти угоду з Ассанжем для Трампа.
Тhe Guardian зазначає, що ще у вересні 2017 року Білий дім підтвердив, що Рорабахер подзвонив тодішньому керівнику апарату Джону Келлі, щоб поговорити про ймовірну операцію з Ассанжем. Сам Рорабахер розповідав Wall Street Journal, що в рамках угоди, яку він пропонував, Ассанжу довелося б передати комп’ютерний диск або інший пристрій зберігання даних, який довдовив би, що Росія не причетна до злому електронних листів.
Як відомо, в Америці Ассанжу можуть пред’явити 18 звинувачень, у тому числі змову з метою комп’ютерного злому та незаконне отримання й оприлюднення секретних даних військового й дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 175 років в’язниці.
З 2012 року він перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.
У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.
- У червні 2019 року міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід повідомив, що підписав запит на екстрадицію Джуліана Ассанжа до США.
- Британський суд призначив слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США на 25 лютого 2020 року.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.