Засновник WikiLeaks Джулліан Ассанж готовий надати докази того, що в 2017 році президент США Дональд Трамп дійсно пропонував йому угоду в обмін на помилування через конгресмена-республіканця Дейна Рорабахера.

Про це повідомляє The Washington Post.

Напередодні адвокат Ассанжа Едвард Фіцджеральд заявив, що колишній конгресмен-республіканець США Дейн Рорабахер повинен був зустрітися з Ассанжем в серпні 2017 року, коли він перебував в еквадорському посольстві.

У відповідь прес-секретар Білого дому Стефані Гриша заявила, що ця інформація не є правдивою, а президент “ніколи не говорив з Рорабехером на цю тему”. Вона назвала поширену інформацію “цілковитою вигадкою і брехнею”.

Едвард Фіцджеральд, один з адвокатів Ассанжа, сказав судді в Вестмінстерському магістратському суді, що Ассанж хоче надати докази того, що Трамп дійсно запропонував йому угоду в 2017 році через Рорабахера.

Він намагався довести судді, що Дженніфер Робінсон, юрист WikiLeaks, була присутня, коли Рорабахер зробив пропозицію Ассанжу.

Окружний суддя Ванесса Барайцер постановила, що заява Робінсон прийнятна в суді, що може привести до залучення Трампа в процес.

При цьому повідомляється, що зустріч Рорабахера з Ассанжем в посольстві не була секретом.

Нині сам Рорабахер заявляє, що “ніколи не говорив з президентом Трампом про Джуліана Ассанжа”, а також, що Трамп ніколи не просив його зустрітися з Ассанжем.

Не ясно, коли команда захисту Ассанжа надасть суду свої докази того, що Рорабахер прагнув укласти угоду з Ассанжем для Трампа.

Тhe Guardian зазначає, що ще у вересні 2017 року Білий дім підтвердив, що Рорабахер подзвонив тодішньому керівнику апарату Джону Келлі, щоб поговорити про ймовірну операцію з Ассанжем. Сам Рорабахер розповідав Wall Street Journal, що в рамках угоди, яку він пропонував, Ассанжу довелося б передати комп’ютерний диск або інший пристрій зберігання даних, який довдовив би, що Росія не причетна до злому електронних листів.

Як відомо, в Америці Ассанжу можуть пред’явити 18 звинувачень, у тому числі змову з метою комп’ютерного злому та незаконне отримання й оприлюднення секретних даних військового й дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 175 років в’язниці.

З 2012 року він перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.