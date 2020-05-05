Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) закликала авіалінії світу до застосування масок при польотах і дотримання правил соціального дистанціювання після коронавірусної кризи.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

В асоціації заявили, що носіння масок сприятиме захисту здоров’я пасажирів і дасть змогу не залишати в літаках порожні середні місця, як планувалося раніше.

Відзначимо, що європейські рейси практично зупинилися під час пандемії коронавірусу. Попри те, що поки невідомо, коли обмеження на перельоти будуть зняті, авіакомпанії розглядають питання убезпечення подорожей після повного скасування блокування.