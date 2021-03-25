AstraZeneca готується до випробовувань нової COVID-вакцини у формі спрею

Про це повідомляє міжнародна ділова газета Financial Times.
Зазначається, що компанія запланувала розпочати випробовування препарату вже наступного тижня.
Учасниками першої фази випробувань стануть близько 300 дорослих у віці до 40 років. Саме на цих добровольцях будуть вивчати безпеку препарату.
Відомо, що учасники отримають щонайменше одну дозу вакцини інтраназально. При цьому половина добровольців, яку оберуть рандомно, отримають бустерну дозу. Дослідження розраховане на чотири місяці.
У разі успішного проходження першої фази випробовувань компанія перейде до наступних етапів, де ефективність буде вивчатися на більшій кількості пацієнтів.
Розробники кажуть, що цю вакцину було б легше вводити, і вона могла б значно знизити рівень передачі вірусу, оскільки коронавірус переважно передається через верхні дихальні шляхи.
Нагадаємо, що раніше Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (DSMB) виразив стурбованість через те, що “AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього дослідження, яка, можливо, надала неповне уявлення даних про ефективність”.
У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.