AstraZeneca готується до випробовувань нової COVID-вакцини у формі спрею

Фармацевтична компанія AstraZeneca та Оксфордський університет готуються до випробувань нової вакцини проти коронавірусу. Її планують вводити не шляхом ін’єкцій, а у вигляді назального спрею.

Про це повідомляє міжнародна ділова газета Financial Times.

Зазначається, що компанія запланувала розпочати випробовування препарату вже наступного тижня.

Учасниками першої фази випробувань стануть близько 300 дорослих у віці до 40 років. Саме на цих добровольцях будуть вивчати безпеку препарату.

Відомо, що учасники отримають щонайменше одну дозу вакцини інтраназально. При цьому половина добровольців, яку оберуть рандомно, отримають бустерну дозу. Дослідження розраховане на чотири місяці.

У разі успішного проходження першої фази випробовувань компанія перейде до наступних етапів, де ефективність буде вивчатися на більшій кількості пацієнтів.

Розробники кажуть, що цю вакцину було б легше вводити, і вона могла б значно знизити рівень передачі вірусу, оскільки коронавірус переважно передається через верхні дихальні шляхи.