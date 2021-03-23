AstraZeneca могла надати застарілу інформацію про ефективність вакцини у США

Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що подана інформація могла містити неповне уявлення про ефективність COVID-вакцини.
Зокрема, AstraZeneca надала інформацію, що вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх вікових категорій. Також компанія заявила про 79% ефективності свого препарату за результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб. При цьому серед вакцинованих не було зафіксовано серйозних побічних ефектів і госпіталізацій, тоді як серед тих, хто отримував плацебо, таких було п’ять.
Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (DSMB) виразив стурбованість через те, що “AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього дослідження, яка, можливо, надала неповне уявлення даних про ефективність”.
“Ми наполегливо закликаємо компанію співпрацювати з DSMB для аналізу даних щодо ефективності та забезпечення максимально швидкого оприлюднення найбільш точних і актуальних даних про ефективність”, – йдеться в заяві.
У компанії зазначили, що розглядають можливість співпраці.
Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.