AstraZeneca могла надати застарілу інформацію про ефективність вакцини у США

Федеральні органи охорони здоров'я США заявили, що фармацевтична компанія AstraZeneca, можливо, надала "застарілу інформацію" про випробування своєї вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що подана інформація могла містити неповне уявлення про ефективність COVID-вакцини.

Зокрема, AstraZeneca надала інформацію, що вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх вікових категорій. Також компанія заявила про 79% ефективності свого препарату за результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб. При цьому серед вакцинованих не було зафіксовано серйозних побічних ефектів і госпіталізацій, тоді як серед тих, хто отримував плацебо, таких було п’ять.

Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (DSMB) виразив стурбованість через те, що “AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього дослідження, яка, можливо, надала неповне уявлення даних про ефективність”.

“Ми наполегливо закликаємо компанію співпрацювати з DSMB для аналізу даних щодо ефективності та забезпечення максимально швидкого оприлюднення найбільш точних і актуальних даних про ефективність”, – йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що розглядають можливість співпраці.