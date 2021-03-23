AstraZeneca оновить дані про випробування своєї COVID-вакцини

Фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що протягом 48 годин оприлюднить оновлену інформацію про випробування своєї вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Таке рішення компанія прийняла після претензій з боку незалежної комісії США про надання застарілих даних.

Представники AstraZeneca заявили, що “негайно сконтактують” з незалежною комісією, яка контролює випробування, з метою обміну останньою інформацією щодо ефективності препарату.

У компанії додали, що попередні результати ефективності базувалися на показниках 17 лютого.

Нагадаємо, що сьогодні Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (DSMB) виразив стурбованість через те, що “AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього дослідження, яка, можливо, надала неповне уявлення даних про ефективність”.