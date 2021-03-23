Covid-19 Україна

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AstraZeneca оновить дані про випробування своєї COVID-вакцини

Фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що протягом 48 годин оприлюднить оновлену інформацію про випробування своєї вакцини проти COVID-19.

Вівторок, 23 березня 2021, 19:48

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Таке рішення компанія прийняла після претензій з боку незалежної комісії США про надання застарілих даних.

Представники AstraZeneca заявили, що “негайно сконтактують” з незалежною комісією, яка контролює випробування, з метою обміну останньою інформацією щодо ефективності препарату.

У компанії додали, що попередні результати ефективності базувалися на показниках 17 лютого.

Нагадаємо, що сьогодні Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (DSMB) виразив стурбованість через те, що “AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього дослідження, яка, можливо, надала неповне уявлення даних про ефективність”.

У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.

  • Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
  • У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, ДаніяШвеціяНорвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, РумуніяНімеччина, Франція, Італія#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
  • 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
Теги: AstraZeneca, вакцина проти коронавірусу

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