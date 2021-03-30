Про це повідомляється на сайті Європейського агентства лікарських засобів (EMA), а також Агентства медичних продуктів Швеції.
Зазначається, що зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.
“Зміна назви на Vaxzevria не тягне за собою ніяких інших змін. Але Агентство медичних продуктів хоче, щоб відповідальні в регіонах знали про зміну назви, оскільки маркування і пакування можуть відрізнятися від попередніх”, – пише шведський регулятор.
У ЕМА повідомили, що назва вакцини було змінено на Vaxzevria 25 березня 2021 року.
Причина зміни назви препарату не повідомлялося.
Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- 26 березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.