Про це повідомляється на сайті Європейського агентства лікарських засобів (EMA), а також Агентства медичних продуктів Швеції.

Зазначається, що зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.

“Зміна назви на Vaxzevria не тягне за собою ніяких інших змін. Але Агентство медичних продуктів хоче, щоб відповідальні в регіонах знали про зміну назви, оскільки маркування і пакування можуть відрізнятися від попередніх”, – пише шведський регулятор.

У ЕМА повідомили, що назва вакцини було змінено на Vaxzevria 25 березня 2021 року.

Причина зміни назви препарату не повідомлялося.

Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.