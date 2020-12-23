Про це у середу, 23 грудня, повідомляє агентство Reuters.
Фактично, AstraZeneca зробила фінальний крок на шляху до затвердження вакцини для широкого використання.
“Я радий, що можу повідомити вам, що розроблена тут, у Великобританії, оксфордська вакцина AstraZeneca подала свій повний пакет даних на затвердження до MHRA”, – сказав міністр охорони здоров’я Великобританії Метт Хенкок.
Наразі даних про те, коли експерти MHRA ухвалять остаточне рішення щодо затвердження вакцини, немає.
- Раніше повідомлялося, що відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.
- Першою країною, у якій розпочалась вакцинація, стала Велика Британія. Щеплення проти COVID-19 там почали робити 8 грудня.