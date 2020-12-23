Британська компанія AstraZeneca подала повний пакет даних про свою вакцину проти COVID-19 до Агентства з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Великобританії (MHRA).

Про це у середу, 23 грудня, повідомляє агентство Reuters.

Фактично, AstraZeneca зробила фінальний крок на шляху до затвердження вакцини для широкого використання.

“Я радий, що можу повідомити вам, що розроблена тут, у Великобританії, оксфордська вакцина AstraZeneca подала свій повний пакет даних на затвердження до MHRA”, – сказав міністр охорони здоров’я Великобританії Метт Хенкок.

Наразі даних про те, коли експерти MHRA ухвалять остаточне рішення щодо затвердження вакцини, немає.