Голова шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca виступив на захист зусиль компанії з виробництва вакцини проти коронавірусу на тлі затримок поставок препарату в ЄС.

Про це пише BBC.

Паскаль Соріот сказав італійській газеті La Repubblica, що його команда працює “24 години на добу, 7 днів на тиждень”, щоб виправити дуже багато проблем, пов’язаних з виробництвом вакцини.

Він сказав, що виробництво на два місяці відстає від наміченого плану.

Крім того, за його словами, пізнє рішення ЄС підписати контракти дало обмежений час для усунення проблем з поставками.

У коментарі La Repubblica він підкреслив, що проблеми з розширенням виробництва вакцин спостерігаються на двох заводах: одному в Нідерландах і одному в Бельгії.

“Це складно, особливо на ранній стадії, коли вам дійсно потрібно розібратися зі всілякими проблемами. Хотів би я зробити краще? Звичайно. Але, знаєте, якщо ми доставимо в лютому те, що планували, – це чималий обсяг. Ми плануємо доставити мільйони доз в Європу “, – сказав він.

Соріот додав, що у компанії були схожі проблеми в ланцюжку поставок до Великої Британії.

“Контракт з Великобританією було підписано за три місяці до європейської угоди. Так що там у нас були три додаткові місяці, щоб виправити все збої, з якими ми зіткнулися”, – сказав він.

За його словами, зараз AstraZeneca працює з Оксфордським університетом над вакциною, яка буде націлена на південноафриканський штам коронавірусу.

Вчені попередили, що існує ймовірність того, що південноафриканський варіант COVID-19 може завдати шкоди ефективності нинішнім вакцинам.

Вакцина AstraZeneca вже використовується у Великій Британії, але ще не схвалена ЄС. Очікується, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дасть їй зелене світло в кінці цього місяця.